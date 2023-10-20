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21:08, 20 октября 2023Забота о себе

Линда Евангелиста раскрыла подробности борьбы с раком

Линда Евангелиста заявила, что нормально относится к шрамам после удаления груди

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста рассказала в новом интервью о лечении от рака и своем необычном отношении к шрамам после удаления груди (мастэктомии). Подробности ее борьбы с раком публикует People.

Диагноз «рак груди» Евангелисте ставили дважды — в 2018 и 2020 году. В 2018 году ей удалили грудь. «У меня есть еще и болезнь легких, и удаление опухоли прошло неудачно. Пришлось удалить обе молочные железы. В моем случае это было правильно», — раскрыла Евангелиста, добавив, что врачи нашли у нее генетическую предрасположенность к рецидиву рака.

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Через два года после операции еще одну злокачественную опухоль нашли в грудной мышце модели. Евангелисте снова сделали операцию, после которой ей пришлось перенести тяжелый курс химиотерапии. Модель подчеркнула, что после случившегося ценит жизнь еще больше. «Я нормально отношусь к своим шрамам. Я думаю, это трофеи», — заметила Евангелиста.

В сентябре Линда Евангелиста снялась для обложки журнала The Wall Street Journal. Тогда она впервые призналась, что в течение последних пяти лет дважды оперировалась в связи с раком молочных желез.

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      Александра Лисица
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