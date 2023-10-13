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10:44, 13 октября 2023Ценности

Модель снялась в рекламе нижнего белья после удаления груди

Фото: Daily Mail

Модель Джейд Пауэр снялась в рекламе нижнего белья марки Bravissimo после удаления груди. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

33-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах в розовом кружевном комплекте пастельного оттенка. При этом она позировала, сведя руки над головой и демонстрируя стройную фигуру.

Известно, что Пауэр решила пройти обследование в больнице, после того как у ее сестры диагностировали рак молочной железы. Врачи обнаружили у модели редкую мутацию гена PALB2, из-за которой вероятность развития упомянутого онкозаболевания равнялась 71 проценту.

В результате героиня материала решилась на профилактическую операцию и перенесла двойную мастэктомию в августе 2022 года. При этом месяц назад она установила в грудь имплантаты.

«Эта съемка значит для меня больше, чем все предыдущие, потому что я надеюсь, что она сможет вдохновить других женщин на мысль, что они могут сделать мастэктомию и чувствовать себя хорошо», — пояснила Пауэр.

Ранее в октябре бывшая первая леди Франции, супермодель и певица Карла Бруни рассказала о перенесенном онкологическом заболевании в рамках международной акции по борьбе с раком молочных желез «Розовый октябрь».

Кроме того, в сентябре канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась для обложки журнала The Wall Street Journal и также объявила о тяжелом заболевании. В интервью изданию Евангелиста призналась, что в течение пяти лет дважды боролась с раком молочных желез.

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    Алина Гостева
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