Модель Карла Бруни рассказала о борьбе с раком груди

Супермодель Карла Бруни рассказала о борьбе с раком груди в 2019 году

Бывшая первая леди Франции, супермодель и певица Карла Бруни рассказала о перенесенном онкологическом заболевании в рамках международной акции по борьбе с раком молочных желез «Розовый октябрь». Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя жена 23-го президента Франции Николя Саркози отметила, что узнала о своем диагнозе в 2019 году. Впоследствии ей пришлось подвергнуться лучевой и гормональной терапии. Однако манекенщица отметила, что ей повезло, поскольку рак выявили на ранней стадии, и он не успел стать агрессивным. По словам Бруни, ей удалось избежать мастэктомии, но если бы она не проходила ежегодные обследования, то могла бы лишиться левой груди.

«Это фундаментальное послание для всех женщин, которые подписаны на меня: делайте маммографию каждый год. От этого зависит ваша жизнь», — обратилась она в заключение к пользовательницам сети, призвав их быть внимательнее к своему здоровью.

В сентябре канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась для обложки журнала The Wall Street Journal и объявила о тяжелом заболевании. В интервью изданию Евангелиста призналась, что в течение пяти лет дважды боролась с раком молочных желез.