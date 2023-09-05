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20:54, 5 сентября 2023Ценности

Линда Евангелиста снялась для обложки журнала и призналась в борьбе с раком

Супермодель Линда Евангелиста призналась в борьбе с раком на протяжении пяти лет

Изображение: обложка журнала WSJ

Канадская супермодель итальянского происхождения Линда Евангелиста снялась для обложки журнала The Wall Street Journal (WSJ) и объявила о тяжелом заболевании. Соответствующие снимки появились в официальном Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

58-летняя манекенщица предстала на черно-белом фото в однотонном платье и колготках на фоне постельного белья. Помимо этого, звезда небрежно надела туфли на невысоком каблуке с открытой пяткой. Кроме того, знаменитости сделали макияж в нейтральных тонах и завили волосы в легкие локоны.

В интервью изданию Евангелиста призналась, что в течение пяти лет дважды боролась с раком молочных желез. «Опухоль обнаружили на ежегодной маммограмме. Я сразу же без колебаний выбрала двустороннюю мастэктомию, думая, что после этого все останется позади, и рак больше не будет меня тревожить», — рассказала модель.

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При этом, по словам женщины, летом минувшего года она вновь обнаружила уплотнение на груди. «Я стою одной ногой в могиле, так что я просто счастлива за каждый прожитый день. Я так рада, что жива», — заключила Евангелиста.

В августе культовые супермодели 1990-х вновь снялись для обложки Vogue 33 года спустя. Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл и Кристи Тарлингтон приняли участие в фотосессии для сентябрьского номера глянца, представ перед камерой в полный рост рядом друг с другом.

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    Екатерина Ештокина
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