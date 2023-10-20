Массажист начал приставать к российской студентке и был задержан

В Петербурге полиция задержала массажиста, пристававшего к 16-летней студентке

В Петербурге полиция задержала 25-летнего массажиста, который на сеансе начал приставать к 16-летней студентке Санкт–Петербургского технического колледжа управления и коммерции. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, подросток хотела расслабиться после учебы и решила сходить на массаж к мастеру, который работает при студии маникюра. Однако во время сеанса мужчина начал приставать к девушке и делать массаж не в тех местах, где было нужно.

Студентка рассказала обо всем родителями, которые и обратились в полицию. Массажиста задержали. Сейчас он находится в спецприемнике. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

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