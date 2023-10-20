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09:57, 20 октября 2023Бывший СССР

На Украине выявили нарушения прав военнообязанных

Омбудсмен Лубинец заявил о нарушении прав военнообязанных при прохождении ВВК

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине выявлен ряд нарушений в работе военно-врачебных комиссий (ВВК), сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

«Наш офис провел мониторинг 100 процентов ВВК. В августе мы зафиксировали положительные сдвиги по сравнению с прошлым годом, однако обнаружили и недостаточный организационный уровень проведения ВВК, значительные нарушения прав во время ее прохождения, которые влияют на морально-психологическое состояние как военнослужащих, так и военнообязанных», — сообщил он.

По его словам, офис омбудсмена проверил ВВК военкоматов, а также ВВК госпитальных гарнизонных и гражданских лечебных учреждений. Лубинец отметил, что были выявлены нарушения прав человека, в том числе формальность при прохождении ВВК, коррупция, отсутствие единого реестра военнообязанных. Всего, добавил омбудсмен, осуществлено 833 выездных и документальных проверки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны заявил, что в Киеве проверят решения военно-врачебных комиссий, вынесенные после 24 февраля 2022 года, на предмет коррупционных нарушений. «По результатам проверки будут сделаны выводы о тех лицах, которые на основе сфальсифицированных решений ВВК выехали за границу», — сообщалось на заседании СНБО.

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      Анастасия Яланская
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