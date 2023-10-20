В Израиле заявили о подготовке к наземной операции в Газе

Экс-премьер Израиля: ЦАХАЛ начнет наземную операцию в Газе в ближайшие дни

ЦАХАЛ планирует провести наземную операцию в секторе Газа в ближайшие дни. Об этом в интервью телеканалу NBC News заявил бывший премьер-министр Израиля и экс-министр обороны страны Эхуд Барак.

«Мне не нравится использовать слово "неизбежный", но это наиболее вероятное развитие событий», — отметил он. Барак признал, что подобная операция будет трудной для израильских военных. Он также пояснил, что Армии обороны Израиля потребуется «ликвидировать каждую площадку, каждую ракету, каждое оружие, каждый учебный полигон».

По словам израильского политика, если конфликт распространится, это может спровоцировать более масштабную войну, требующую «больше времени, усилий, слез и крови». При этом Барак выразил уверенность, что даже если это произойдет, Израилю не грозит угроза прекращения существования.

Ранее сообщалось, что Армия Израиля получила «зеленый свет» на вход в сектор Газа. При этом министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат заявил, что безопасность заложников, захваченных боевиками ХАМАС, и гражданского населения является «второстепенным вопросом» по сравнению с перспективой уничтожения палестинского движения, «даже если на это уйдет год».