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16:02, 20 октября 2023Путешествия

Названы потенциально опасные для путешествий россиян страны

МИД: россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Израиль, Ливан и Иорданию

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Россиянам порекомендовали воздержаться от поездок в Израиль, Ливан, Иорданию и на палестинские территории. Потенциально опасные для путешествий страны назвали в министерстве иностранных дел (МИД) России, заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

В МИД объяснили свои рекомендации тем, что обстановка на Ближнем Востоке накаляется, продолжаются обстрелы территории Израиля, ракетно-бомбовые удары по сектору Газа, растет число жертв и раненых.

На портале ведомства также отмечается, что при перемещениях по территориям этих стран россиянам следует быть максимально осторожными, соблюдать повышенные меры безопасности, избегать районов столкновений и риска, следить за сообщениями местных властей и российских заграничных представительств.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что ситуация с авиасообщением в регионе находится на постоянном контроле.

«Возможности для вылетов из Израиля, Ливана, Иордании и других стран регулярными рейсами авиакомпаний сохраняются. Так, из Тель-Авива в Россию с 9 октября прибыли около шести тысяч человек», — говорится в источнике.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок. По его словам, попытки все свалить на Иран Россия считает провокационными.

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      Алина Черненко
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