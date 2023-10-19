В МИД России оценили риск разрастания палестино-израильского конфликта

Лавров: палестино-израильский конфликт может перерасти в общерегиональный

Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, попытки все свалить на Иран Россия считает провокационными. Лавров добавил, что руководство Ирана занимает достаточно ответственную и взвешенную позицию. «Оно призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны», — оценил ситуацию глава МИД России.

Ранее Лавров заявил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен. По его словам, Россия и страны-участницы Лиги арабских государств (ЛАГ) способны внести свой вклад в прекращение кровопролития в конфликте между Израилем и Палестиной.

Израиль объявил о проведении в Газе операции после массированного обстрела территории еврейского государства боевиками исламистского движения ХАМАС.