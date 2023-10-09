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12:50, 9 октября 2023Мир

Лавров прокомментировал обострение конфликта Израиля и Палестины

Лавров: статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Нынешний статус-кво в зоне конфликта Израиля и Палестины нежизнеспособен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с генеральным секретарем Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом, передает ТАСС.

«Мы сегодня планировали и обсудим все аспекты нашего взаимодействия, включая предстоящие встречи между Россией и членами ЛАГ на министерском уровне, но, безусловно, беспрецедентно острый виток в палестино-израильском противостоянии, который в очередной раз подтвердил, что нынешний статус-кво в зоне конфликта просто нежизнеспособен, требует внести коррективы в нашу повестку дня», — сказал он.

Лавров также заявил, что Россия и страны-участницы ЛАГ способны внести свой вклад в прекращение кровопролития в конфликте между Израилем и Палестиной.

Выражением «статус-кво» обозначают сохранение текущего положения дел, когда есть риск его нарушения. К примеру, если отношения между странами напряженные, и одна из них претендует на территорию второй, сохранение статус-кво означает, что захвата не произойдет.

Израиль объявил о проведении в Газе операции после массированного обстрела территории еврейского государства боевиками исламистского движения ХАМАС. Представитель Армии обороны Даниэль Хагари заявил, что по Израилю было выпущено более 2200 ракет. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил о необходимости созвать Совбез ООН для предотвращения дальнейшей эскалации.

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    Анастасия Яланская
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