Банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

«Сравни.ру»: в октябре банки отклонили более 80% заявок россиян на кредиты

Банки стали чаще отклонять заявки россиян на кредит наличными. Об этом со ссылкой на исследование «Сравни.ру» сообщает РБК.

Согласно источникам в кредитных организациях и данным НБКИ, в начале октября уровень одобрения займов наличными упал до 19 процентов — самого низкого значения в 2023 году. В сентябре уровень одобрения составлял 37,13 процента, а в августе — 48,5 процента.

Представители отрасли связывают снижение уровня одобрения заявок на кредиты и уменьшение одобренных сумм с ужесточением регулирования со стороны Банка России. Ранее регулятор усилил требования по показателю долговой нагрузки (ПДН) для граждан. По словам независимого эксперта Ольги Ульяновой, рост числа отказов в потребкредитах затянется надолго — этот тренд вызван высокой долговой нагрузкой населения, ужесточением регулирования, высокой инфляцией и увеличением процентных ставок.

Банки наращивают долю отказов по кредитам и сокращают выдачи из-за мер ЦБ, но регуляторные ограничения — «не вещь в себе», подчеркивает Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов также добавил, что влияние регуляторных мер на выдачи было бы минимальным, если бы средняя платежеспособность и долговая нагрузка заемщиков сохранялись на адекватных уровнях. Однако закредитованность населения растет, а среднее качество потенциальных заемщиков снижается, и банки реагируют на изменения рынка.

«Учитывая заметный рост ставок в сентябре-октябре, а также высокую вероятность их дальнейшего роста, мы не ожидаем улучшения ситуации с уровнем одобрения до конца года. Более вероятно, что они окажутся по итогам 2023 года на уровне 2022-го, когда процент одобрений был минимальным за последние два года», — пояснила аналитик рейтингового агентства НКР Софья Остапенко.

С 1 октября Центробанк ввел новые макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам клиентам банков. Для клиентов МФО, чья предельная долговая нагрузка превышает 80 процентов, лимит выдачи кредитов снизят с 1 октября с 30 до 15 процентов, а в банках показатель уменьшится с 20 до 5 процентов от объема выдачи. С этого момента набравшим долги россиянам стало сложнее получать новые кредиты.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее заявил, что в погоне за высокими процентами и доходами российские кредитные организации начали злоупотреблять скоростью и качеством займа. Рынок время от времени нужно остужать, несмотря на то, что быстрый рост приводит к увеличению капитализации и банковской прибыли, отметил топ-менеджер в рамках Московского финансового форума.