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00:10, 21 октября 2023Мир

Палестинцы вышли на митинг с изображениями Путина

RT: палестинцы вышли на митинг с изображениями Путина и Ким Чен Ына

Палестинцы в Хевроне вышли на митинг против действий Израиля в секторе Газа с изображениями президента России Владимира Путина. Об этом сообщает RT.

На опубликованных кадрах видно, как протестующие размахивают триколорами. Помимо портрета российского главы, митингующие вынесли потрет лидера КНДР Ким Чен Ына.

19 октября в США протестующие против боевых действий и кровопролития в секторе Газа ворвались в здание Конгресса США, об этом сообщила полиция Капитолия. Правоохранители уточнили, что задержали нескольких человек, среди арестованных трое были обвинены в нападении на полицейских в ходе задержания.

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      Юлия Мискевич
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