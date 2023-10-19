Протестующие против кровопролития в секторе Газа активисты ворвались в Капитолий. Полиция США арестовала 500 человек

В США протестующие против боевых действий в Газе активисты ворвались в Капитолий

В США протестующие против боевых действия и кровопролития в секторе Газа ворвались в здание конгресса США, об этом сообщила полиция Капитолия.

Правоохранители уточнили, что задержали нескольких человек, среди арестованных трое были обвинены в нападении на полицейских в ходе задержания.

Мы предупредили протестующих о необходимости прекратить свои действия, когда они не подчинились, мы начали арестовывать их полиция Капитолия

Полицейские отметили, что аресты продолжаются. Они напомнили, что внутри зданий конгресса запрещены демонстрации.

Позднее правоохранителям удалось оттеснить протестующих из здания конгресса. Акция продолжилась на улице, полиции удалось отогнать демонстрантов с дороги на тротуар.

Около сотни активистов вывели в наручниках, часть из них увезли на автобусах, остальные остались ждать своей очереди. По оценкам телеканала FOX было задержано около 300 человек.

Организация Jewish Voice for peace сообщила об аресте 500 активистов

Организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), члены которой участвовали в протесте, заявила в социальной сети X, что около 500 активистов было арестовано.

Сегодня 500 евреев были арестованы и десять тысяч вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев Jewish Voice for peace

Об акции было известно заранее. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что полиция Капитолия установила ограждения в преддверии пропалестинского протеста. Она также проинформировала, что члены конгресса станут его целями.

Позднее политик официально попросила полицию Капитолия США сохранить все записи видеонаблюдения, полицейские отчеты и протоколы арестов в здании конгресса в качестве доказательства незаконности действий демонстрантов.

Активисты несколько раз прерывали слушания по рассмотрению кандидатуры на должность посла США в Израиле

До начала беспорядков активисты несколько раз прерывали слушания в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященные рассмотрению кандидатуры на должность посла в Израиле бывшего министра финансов Джейкоба Лью, передает ТАСС.

Во время вступительной речи председателя комитета Бена Кардина и старшего республиканца Джима Риша демонстранты выкрикивали лозунги в поддержку Палестины и поднимали над головой плакаты, требуя от комитета решительных действий. Сотрудники полиции Капитолия вывели из зала всех протестующих.

Позвольте мне пояснить, что мы не потерпим того, чтобы слушания прерывались. Мы просим тех, кто придерживается твердых взглядов, высказать их, но не срывать слушания, я не потерплю этого Бен Кардин председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США

Сенаторы планируют утвердить кандидатуру Джейкоба Лью на должность посла в Израиле в связи с обострением на Ближнем Востоке. Голосование ожидается на следующей неделе.

Пропалестинские акции протеста прошли в ряде стран 18 октября

18 октября в ряде стран прошли пропалестинские и антиизраильские акции. Часть из них была разогнана полицией.

До сотни активистов вышли на митинг сторонников Палестины в Праге, сообщает информагенство ЧТК. Полиция наблюдала за ситуацией, о задержаниях не сообщалось. По словам организаторов, они считают недопустимым, чтобы власти Чехии прислушивались к заявлениям Израиля, которые «ведут к коллективной мести палестинцам в Газе».

В столице Египта Каире профсоюз журналистов провел акцию солидарности в поддержку палестинцев в секторе Газа, передает РИА Новости. Он осудил удар по больнице, призвал доставить гуманитарную помощь в анклав и открыть КПП «Рафах» на границе Египта и Газы.

Представители племен в провинции Северный Синай потребовали выслать посла Израиля в Египте в связи с атаками на сектор Газа.

Второй день продолжаются протесты около посольства Израиля в иорданской столице Аммане. Полиция сообщила, что несколько сотрудников получили ранения и были госпитализированы.

В Израиле правоохранители силой разогнали антивоенный протест в Хайфе, три человека были арестованы, передает Haaretz.

В индийском Мумбаи полицейские задержали четырех человек по подозрению в осквернении израильского флага, сообщает телеканал NDTV . До этого в соцсетях появилось видео, как группа людей топчет флаг государства.

Акции в поддержку Палестины прошли в ряде европейских городов. В Барселоне на демонстрацию вышли около трех тысяч человек. Активисты обвинили Европейский союз (ЕС) в «соучастии в израильском геноциде» в секторе Газа и потребовали прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров.

В Марселе полиция задержала трех протестующих и оштрафовала еще нескольких человек.

В Афинах прошли митинги в поддержку как Израиля, так и Палестины. Около 50 человек пришли выразить солидарность с Иерусалимом, они назвали ХАМАС террористами и потребовали освобождения заложников.

Пропалестинская акция собрала около десяти тысяч человек. Люди потребовали признать Палестинское государство и скандировали «Свободу Палестине!».

Греческая полиция применила газ и светошумовые гранаты против участников марша. Информационный портал левых сил 902.gr заявил, что нападение правоохранителей было неспровоцированным.

В Гааге протестующие собрались возле здания Международного уголовного суда. Они потребовали «осудить военные преступления Израиля». Демонстрация, согласованная с муниципалитетом, проходила мирно. Однако по завершении официальной части некоторые ее участники направились в центр города и начали забрасывать полицейских фейерверками, передает портал Omroep West. Правоохранители были вынуждены применить силу, три человека были задержаны.

Вторую ночь подряд продолжаются пропалестинские протесты в Берлине, во время разгона митингов происходят стычки демонстрантов с полицией.

Швейцарский кантон Цюрих запретил в выходные 21 и 22 октября демонстрации, связанные с обострением в секторе Газа, а кантон Базель запретил любые акции, сообщила телерадиокомпания RTS. Решение принято в целях обеспечения безопасности.

Массовые протесты начались после того, как ХАМАС обвинило Израиль в ракетном ударе по больнице

Массовые протесты начались после того, как ХАМАС обвинило Израиль в ракетном ударе по больнице «Аль-Ахли» в Газе. В радикальном палестинском движении заявили, что израильские силовики угрожали сотрудникам больницы взорвать здание, а после нанесли удар управляемыми ракетами.

В ХАМАС пообещали обнародовать доказательства того, что Израиль причастен к удару, в результате которого, по версии министерства здравоохранения анклава, погиб 471 человек.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела расследование бомбардировки больницы в Газе и представила доказательства непричастности к этому инциденту.

Президент США Джо Байден заявил, что доказательства израильской стороны о ее непричастности к взрыву в больнице выглядят убедительными.

Доказательства, которые приводят обе стороны, обвиняя друг друга, имеют ряд нестыковок. В пользу невиновности Израиля говорит то, что для используемых ЦАХАЛ при бомбардировках боеприпасов повреждения слишком малы.

Британский эксперт Майкл Кларк считает, что ракетный удар по больнице был произведен изнутри сектора Газа, причиной которого стал технический сбой при использовании арсенала ХАМАС. Исследователи проекта OSINTtechnical обратили внимание на то, что помещения внутри больницы оказались относительно целыми.

ЦАХАЛ опубликовал расшифровку переговоров, которые якобы вели члены ХАМАС сразу после удара по больнице Аль-Ахли. На записи двое мужчин на арабском языке обсуждают, что ракета была запущена с кладбища рядом с госпиталем.

Военный эксперт Андрей Леонков раскритиковал доказательства непричастности Израиля к атаке на больницу в Газе и назвал их недостоверными, поскольку они не содержат спутниковых снимков. По словам аналитика, боеприпасов такой мощности нет ни у ХАМАС, ни у «Исламского джихада».