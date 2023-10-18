Израиль представил доказательства, что не наносил удар по больнице в Газе. Почему их считают неубедительными?

ЦАХАЛ представил доказательства своей непричастности к удару по больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела расследование бомбардировки больницы в Газе и представила доказательства непричастности к этому инциденту. Они были опубликованы в социальной сети Х (Twitter), а также были представлены на брифинге для зарубежных СМИ.

Президент США Джо Байден уже прокомментировал сообщения ЦАХАЛ и заявил, что доказательства израильской стороны о ее непричастности к взрыву в больнице выглядят убедительными. Пока он стал единственным мировым лидером, высказавшимся в пользу Израиля. Военный эксперт Алексей Леонков, по просьбе «Ленты.ру» разобравший материалы ЦАХАЛ, усомнился в их достоверности.

Доказательствами Израиля стали записи переговоров ХАМАС

ЦАХАЛ опубликовал расшифровку переговоров, которые якобы вели члены ХАМАС сразу после удара по больнице Аль-Ахли. На записи двое мужчин на арабском языке обсуждают, что ракета была запущена с кладбища рядом с госпиталем.

Собеседники приходят к выводу, что ракета принадлежит палестинским радикалам из террористической организации «Исламский джихад» (запрещена в России), поскольку ее осколки и следы ее поражения похожи на следы от «местных ракет, а не от израильских».

Это первый раз, когда мы видим, чтобы такая ракета упала! (...) Произошла осечка, и она упала на госпиталь предполагаемый боевик ХАМАС

Позже пресс-секретарь ЦАХАЛ на брифинге для зарубежных СМИ заявил, что размеры воронок от взрывов соответствуют ракетам «Исламского джихада» и не соответствуют израильским боеприпасам. Сама же ракета упала на парковку.

Разрушенные здания вокруг больницы Аль-Ахли в Газе Фото: Ali Jadallah / Anadolu via Getty Images

Группировка «Исламский джихад» уже заявила, что израильская сторона путается в версиях произошедшего, поскольку ранее пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор якобы утверждал, что «оружие и взрывчатые вещества намеренно хранились внутри больницы» и что «взрыв произошел внутри больницы после запуска ракет с ее периметра».

Посол Израиля усомнился в числе жертв атаки на больницу

По разным данным, число жертв в больнице Аль-Ахли достигает от 500 до 800, однако посол Израиля в России Александр Бен Цви, отвечая на вопрос «Ленты.ру», усомнился в этих цифрах. По его мнению, это технически невозможно, так как ракета упала на парковку.

Я не знаю, сколько там погибших, у нас такой информации нет, но я не думаю, что это могло превысить десятки. Явно не те числа, которые передает палестинская сторона Александр Бен Цви посол Израиля в России

Кроме того, посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в больницу уже попадали ракеты, последний раз это случилось несколько дней назад, однако таких разрушений ранее не было.

Эксперт Леонков: боеприпасов такой мощности нет ни у ХАМАС, ни у «Исламского джихада»

Военный эксперт Андрей Леонков раскритиковал доказательства непричастности Израиля к атаке на больницу в Газе и назвал их недостоверными, поскольку они не содержат спутниковых снимков. По его мнению, в больницу по ошибке попала израильская ракета, нацеленная на огневую позицию неподалеку, с которой запускались палестинские ракеты «Кассам». Боеприпасов такой мощности, которые разрушили госпиталь, нет ни у ХАМАС, ни у «Исламского джихада», указывает Леонков.

На фоне заявлений политических и военных лидеров, особенно о том, что в секторе Газа нет невинных, что все там — потенциальные боевики ХАМАС, их слова о непричастности к удару по больнице восприняты не будут Андрей Леонков военный эксперт

«Удар мог быть нанесен с помощью бомбы GBU-31 калибра 910 килограммов. Они относятся к классу JDAM, это высокоточное оружие. Все бомбовые удары Израиля осуществлялись именно с помощью JDAM», — сказал он. При этом у палестинских радикалов наблюдаются проблемы и со взрывчатыми веществами, и с ракетами, и с калибрами. «Они не смогли создать у себя установку для пуска мощных ракет», — поясняет эксперт.

Такое же мнение высказал американский эксперт, журналист Джексон Хинкл. Он изучил видео попадания ракеты в больницу в Газе и заявил, что звук прилета снаряда очень похож на звуки, издаваемые американскими авиабомбами JDAM, и совсем не похож на звук, издаваемый палестинской ракетой.

Люди несут жертв обстрела больницы Аль-Ахли Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Взаимные ракетные обстрелы между Израилем и сектором Газа продолжаются с 7 октября. Они начались после того, как боевики ХАМАС провели операцию на территории Израиля, в ходе которой были убиты более 1500 мирных жителей, в том числе детей, еще порядка 200 израильтян были захвачены в плен. Израиль впервые за 50 лет объявил войну, начал блокаду сектора и подготовку к полномасштабной военной операции. В ООН уже неоднократно критиковали Израиль за жесткость мер и призывали прекратить блокаду, поскольку из-за нехватки воды и электричества ситуация в секторе Газа близка к гуманитарной катастрофе.