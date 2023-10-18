В Израиле усомнились в гибели сотен людей при ударе по больнице в Газе

Посол Израиля Бен Цви: при ударе по больнице в Газе погибли менее сотни людей

Число погибших при ударе по больнице в секторе Газа технически не может превышать сотни людей, поскольку ракета упала на автостоянку. В гибели такого количества человек усомнился посол Израиля в России Александр Бен Цви, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

«Ракета упала на стоянку машин, так что все рассказы о сотнях погибших — это технически невозможно. Я не знаю, сколько там погибших, у нас такой информации нет, но я не думаю, что это могло превысить десятки. Явно не те числа, которые передает палестинская сторона», — сказал дипломат.

Ранее стало известно, что более 500 человек погибли и были ранены в результате удара по больнице в секторе Газа. Откуда был нанесен удар по больнице, до сих пор не установлено.

Израиль в ударе по больнице в секторе Газа обвинил «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). По данным Армии обороны Израиля, взрыв в медучреждении произошел в результате неудачного запуска ракет.