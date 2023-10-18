Доказательства невиновности Израиля в ударе по больнице поставили под сомнение

Военный эксперт Леонков назвал ложными заявления Израиля об ударе по больнице

Израиль мог быть причастен к удару по больнице в секторе Газа. На это, в частности, указывает то, что ни у ХАМАС, ни у «Исламского Джихада» (организация признана террористической и запрещена в России) нет бомб, аналогичных по мощности той, с помощью которой была совершена атака. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Видео и фото, которые выложил Израиль для доказательства непричастности к атаке на больницу недостоверны. Поэтому от них и требуют предоставить настоящие спутниковые снимки, а не то, что используется сейчас. Но это только часть вопроса. Другой факт состоит в том, что боеприпасов такой мощности нет ни у ХАМАС, ни у "Исламского Джихада"», — сказал Леонков.

На то, что бомба была мощной, по его словам, указывают и характер повреждений, и звук, который зафиксировали некоторые камеры. Удар, как считает Леонков, мог быть нанесен с помощью бомбы GBU-31 калибром 910 килограмм. Это мощная бомба, которая разрушает целые здания.

Когда мы видим кадры, как складывается целая многоэтажка, — это и есть GBU-31. Они относятся к классу JDAM, это высокоточное оружие Алексей Леонков военный эксперт

Военный эксперт обратил внимание на еще один факт, который, по его мнению, также указывает на причастность Израиля: недалеко от больницы находилась огневая позиция ХАМАС. Вероятно, удар планировалось нанести именно по ней, но по какой-то причине случайно попали по больнице.

«То, что ни у ХАСАМ, ни у "Исламского Джихада" такого оружия нет, — это факт. Было бы — его бы применили сразу, в первый же день. Но у них есть проблемы и со взрывчатыми веществами, и с ракетами, и с калибрами. Они не смогли создать у себя установку для пуска мощных ракет. Вместе с тем, мы знаем, что все бомбовые удары Израиля осуществлялись именно с помощью JDAM», — подчеркнул Леонков.

Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предъявила доказательства непричастности к атаке на больницу в секторе Газа. По словам военных, на опубликованных кадрах нет характерных воронок, которые образуются в результате применения израильских боеприпасов.