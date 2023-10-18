Посол России в Израиле заявил о неединичном попадании по больнице в Газе

Посол России в Израиле: больница в Газе уже подвергалась атакам ранее

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил о неединичном попадании по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Об этом дипломат сказал в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там были не такие чудовищные разрушения, как в этот раз», — пояснил он.

Викторов выразил обеспокоенность положением христианского населения на Ближнем Востоке и непосредственно в зоне вооруженного конфликта. «В секторе Газа, помимо всего прочего, 1300 человек христианского населения, и они от всех этих чудовищных разборок очень сильно страдают. Мы это тоже имеем активно в виду», — подчеркнул он.

В результате атаки на медучреждение в секторе Газа лишились жизни 800 человек.

Израиль обвинил в нанесении удара по больнице палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). ХАМАС же обвиняет в ракетном ударе по больнице Израиль.