Парикмахер назвала способ скрыть отросшие корни окрашенных волос

Парикмахер и колорист Ханна Ривас назвала прически, которые способны скрыть отросшие корни окрашенных волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Real Simple.

В первую очередь специалистка посоветовала присмотреться к объемным кудрям и укладкам, подразумевающим нарочитую небрежность. Вдобавок она обратила внимание на зачесанные назад прямые пряди. «Разделите волосы на ровный пробор, затем зачешите их назад. После этого зафиксируйте их заколками», — объяснила Ривас.

Среди прочего эксперт отметила голландские косы (плетение из трех прядей, в которое добавляются дополнительные пряди снизу из основной массы волос — прим. «Ленты.ру») и применение различных аксессуаров, в частности, шарфов и бандан.

В августе парикмахер Лорена М. Вальдес назвала окрашивание волос, которое не требует ухода. Речь шла о балаяже — технике мелирования, создающая эффект выгоревших на солнце волос. По словам эксперта, такое окрашивание придает образу естественности и позволяет долгое время не записываться на процедуру.