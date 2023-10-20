Пасынок Намина заявил о провале в памяти во время расправы над бабушкой и братом

Приемный сын Стаса Намина, расправившийся с родными, сообщил о провалах в памяти

Роман Микоян, обвиняемый в расправе над тещей и сыном основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина, сообщил о провалах в памяти. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника издания, приемный сын музыканта приехал к бабушке в деревню Крюково Истринского района и начал помогать ей по дому. Затем у мужчины случился провал в памяти, после которого он увидел лежащую на полу родственницу со множественными ножевыми ранениями. Роман сразу же позвонил брату Артему и сообщил о случившемся, а тот, в свою очередь, рассказал матери.

Женщина приехала на место происшествия ночью и обнаружила обвиняемого на полу — он произносил непонятные слова. Ее мать и второй сын лежали в комнате без признаков жизни.

Ранее Роман рассказал следователям подробности расправы над бабушкой и братом.