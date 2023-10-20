Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:04, 20 октября 2023Силовые структуры

Пасынок Стаса Намина рассказал подробности расправы над бабушкой и братом

Приемный сын Стаса Намина раскрыл подробности расправы над бабушкой и братом

Кадр: ГСУ СК России по Московской области

Роман Микоян, обвиняемый в убийстве сына и тещи музыканта и продюсера Стаса Намина, рассказал следователям об обстоятельствах преступления. Об этом сообщило управление СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

По признанию преступника, в качестве оружия он использовал нож с рукоятью из оленьего копыта. Убийца также воспроизвел свои действия на манекенах.

Сперва он нанес два-три удара женщине по голове. Позднее он позвонил брату и попросил его приехать. «Я был шокирован, хотел рассказать, что я сделал», — признался Микоян. Тот захотел войти в дом, но злоумышленник попросил его остановиться на перекур, и в этот момент ударил его ножом в туловище.

Утром 19 октября сотрудники правоохранительных органов обнаружили сына и тещу Намина со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. По подозрению в совершении преступления задержан приемный сын Намина — 39-летний Роман. При этом мужчина сам вызвал полицейских на место преступления.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали разницу отношений с Израилем и Украиной

      Экономист назвал настоящую стоимость рубля

      Россиянам дали советы по покупке авто с пробегом

      США отвергли призыв ООН к прекращению огня на Ближнем Востоке

      Актриса Наталья Гвоздикова рассказал о профессии мечты в детстве

      Пасынок Стаса Намина рассказал подробности расправы над бабушкой и братом

      Герасимов доложил Путину о решении задач по плану СВО

      Оккультист изнасиловал девушку во время сеанса экзорцизма

      ЦАХАЛ сообщил о новых ударах по объектам «Хезболлы»

      Иерусалимский патриархат назвал удар по церкви в Газе военным преступлением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости