Полицейские вымогали у россиянина полтора миллиона рублей и забрали его квартиру

В Ингушетии полиция вымогала у мужчины 1,5 млн руб., он переписал на них жилье

В Ингушетии полицейские вымогали у мужчины полтора миллиона рублей и обещали возбудить в отношении него уголовное дело, если он не заплатит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, двое оперуполномоченных остановили автомобиль, который следовал из Ставрополя в Ингушетию, и потребовали одного из пассажиров проследовать с ними в отделение. Там они пригрозили ему возбуждением дела, избили и потребовали деньги.

Мужчина объяснил, что такой суммы у него нет, и предложил переписать на оперуполномоченных свою квартиру в Карабулаке. Силовики согласились, составили административный материал о неповиновении требованиям представителя власти и заперли мужчину в камере. На следующий день один из сотрудников полиции вместе с дознавателем поменяли замки в квартире мужчины, взяли документы на нее и попросили хозяина забрать вещи. Они также оформили липовый договор купли-продажи.

В результате полицейских задержали сотрудники ФСБ. Теперь они разбираются в этом деле.

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