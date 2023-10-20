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17:27, 20 октября 2023Экономика

Разъяренные фермеры вылили десятки тысяч литров слишком дешевого вина

Le Parisien: французские фермеры вылили десятки тысяч литров испанского вина

Фото: Klara Kulikova / Unsplash

Французские фермеры 19 октября устроили акцию на границе с Испанией из-за дешевизны ввозимого в страну алкоголя. Как пишет Le Parisien, сначала разъяренные протестующие вылили на землю 24 тысячи литров розового вина из грузовика, а спустя несколько минут та же участь постигла партию из 10 тысяч бутылок игристого.

Недовольство французов вызвала недобросовестная конкуренция со стороны испанских коллег. По словам одного из виноделов, за границей «минимальные сборы, и они имеют право наносить на свои лозы все химикаты, которые хотят», в результате испанское вино стоит вдвое дешевле французского.

Вылившие десятки тысяч литров вина протестующие провели после этого встречу с властями в префектуре. После ее окончания лидер местного винодельческого союза Од Фредерик Руане пообещал продолжить оказывать давление, добиваясь ценовой справедливости.

В сентябре в португальском городе Анадия лопнули два резервуара винного завода Destilaria Levira, в результате чего продукция предприятия затопила несколько улиц города, которые пришлось спешно убирать во избежание экологической катастрофы. Ее опасались из-за возможного попадания алкоголя в реку Сертима.

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      Дмитрий Воронин
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