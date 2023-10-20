Россиянам рассказали о последствиях употребления вина при похудении

Врач-диетолог, нутрициолог, специалист направления фитнес-тестирования бренда XFIT Дарья Гудкова рассказала россиянам, какие алкогольные напитки можно пить при похудении. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 20 октября.

По словам медика, полусладкое вино содержит до 172 килокалорий, а крепкое — до 163. В свою очередь, в бокале полусладкого от 80 до 100 килокалорий, в полусухом — 78. «Поэтому если и потреблять какой-то алкоголь, то в виде сухих вин. Они, если так можно выразиться, самые "диетические". В них содержатся примерно до 76 килокалорий», — объяснила Гудкова.

Врач отметила, что в сухих винах из красных сортов винограда присутствует вещество ресвератрол, которое обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. Кроме того, оно нормализует давление и препятствует старению.

Однако Гудкова заявила о необходимости соблюдать несколько правил при потреблении упомянутого спиртного напитка во время диеты. Эксперт настоятельно рекомендовала исключить из рациона сахар, соль и другие виды алкоголя. Кроме того, пища при потреблении сухого вина должна быть насыщена жирами и белками. «Также перед сном не стоит выпивать. Это затруднит процесс расслабления организма и добавит проблем с засыпанием», — заключила специалист.

В июле Дарья Гудкова рассказала об эффективности перекусов для сохранения стройности. Как отметила медик, подобные приемы пищи способствуют формированию мышечной ткани, а не жировых отложений.