СБУ обвинила российского политолога в посягательстве на целостность Украины

СБУ обвинила политолога Михеева в посягательстве на целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского политолога Сергея Михеева «в посягательстве на территориальную целостность Украины». Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

«СБУ сообщила о подозрении российскому "политологу" Михееву, призвавшему превратить Сумы в "мертвую зону"», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Теперь Михееву грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее украинский суд приговорил к пожизненному сроку 22-летнюю девушку из Кировоградской области якобы за сотрудничество с Россией. По данным следствия, осужденная собирала и передавала информацию об объектах военной и критической инфраструктуры.