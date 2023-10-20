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18:07, 20 октября 2023Бывший СССР

СБУ обвинила российского политолога в посягательстве на целостность Украины

СБУ обвинила политолога Михеева в посягательстве на целостность Украины
Сергей Михеев

Сергей Михеев. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российского политолога Сергея Михеева «в посягательстве на территориальную целостность Украины». Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

«СБУ сообщила о подозрении российскому "политологу" Михееву, призвавшему превратить Сумы в "мертвую зону"», — говорится в сообщении украинской спецслужбы.

Теперь Михееву грозит до 10 лет тюрьмы по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Ранее украинский суд приговорил к пожизненному сроку 22-летнюю девушку из Кировоградской области якобы за сотрудничество с Россией. По данным следствия, осужденная собирала и передавала информацию об объектах военной и критической инфраструктуры.

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      Александр Слабиев
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