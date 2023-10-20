Рядовой сбежал из части на юге России и добрался до Красноярска

В Красноярске суд дал рядовому пять лет за побег из части

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового Семенова к пяти годам лишения свободы за самовольный уход из воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отправлен в колонию-поселение.

Семенов проходил службу на юге России, но был недоволен командованием. В апреле он сбежал из части и уехал в Ростов-на-Дону, откуда перебрался в Сочи, но не стал там задерживаться и улетел в Красноярск.

В конце мая рядовой сдался военной комендатуре.

9 августа сообщалось, что Иркутский гарнизонный военный суд приговорил сержанта Сергея Морогина к пяти годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части. 7 ноября 2022 года он не вернулся в воинскую часть, уехав в Иркутскую область. Сотрудники полиции там его задержали 29 мая 2023 года.