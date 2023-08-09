Российского военного осудили на пять лет колонии за самоволку

В Иркутске суд приговорил сержанта к 5 годам за самовольное оставление части

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил сержанта Сергея Морогина к пяти годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Из материалов уголовного дела следует, что военнослужащий 7 ноября 2022 года не вернулся в воинскую часть, а уехал в Иркутскую область. Там его 29 мая 2023 года задержали сотрудники полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

8 августа сообщалось, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление воинской части. Он служил в центральной части России, а в феврале 2023 года прибыл в Красноярский край в отпуск, но не вернулся в воинскую часть после его окончания. Только в мае военный добровольно явился в комендатуру и сдался.