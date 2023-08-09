Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:16, 9 августа 2023Силовые структуры

Российского военного осудили на пять лет колонии за самоволку

В Иркутске суд приговорил сержанта к 5 годам за самовольное оставление части

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Иркутский гарнизонный военный суд приговорил сержанта Сергея Морогина к пяти годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Из материалов уголовного дела следует, что военнослужащий 7 ноября 2022 года не вернулся в воинскую часть, а уехал в Иркутскую область. Там его 29 мая 2023 года задержали сотрудники полиции.

Приговор в законную силу не вступил.

8 августа сообщалось, что Красноярский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление воинской части. Он служил в центральной части России, а в феврале 2023 года прибыл в Красноярский край в отпуск, но не вернулся в воинскую часть после его окончания. Только в мае военный добровольно явился в комендатуру и сдался.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В Сергиевом Посаде из-под завалов после взрыва начали доставать погибших

    Центробанк прекратил скупку валюты из-за курса рубля

    США оставили войска в Нигере

    Раскрыты детали презентации iPhone 15

    Пропавший при взрыве в Сергиевом Посаде мужчина позвонил из-под завалов

    Ученые испугались аномальной озоновой дыры над Антарктидой

    Соперники Трампа захотели транслировать судебный процесс над ним в США

    Африканские страны выразили обеспокоенность из-за событий в Нигере

    Россиянкам раскрыли правильный способ мытья жирных волос

    Американцы бросились в океан ради спасения от лесных пожаров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости