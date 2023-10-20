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14:03, 20 октября 2023Силовые структуры

СКР заочно предъявил обвинение бывшему эсэсовцу Гунько

СКР предъявил обвинение бывшему эсэсовцу Гунько в геноциде мирного населения

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бывшему эсэсовцу Ярославу Гунько заочно предъявили обвинение в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Его обвиняют по статье 357 («Геноцид») УК РФ.

По данным следствия, в апреле 1943 года Гунько вошел в состав 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина», преследовавшей идеи нацизма. В составе формирования в период с 23 по 28 февраля обвиняемый вместе с другими лицами на территории бывшего села Гута Пеняцкая лишил жизни через расстрел и сжигание не менее 500 граждан СССР, в числе которых были евреи и поляки.

В ведомстве также решается вопрос о заочном аресте Гунько и объявлении его в международный розыск.

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