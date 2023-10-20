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13:57, 20 октября 2023Силовые структуры

Россия объявит бывшего эсэсовца Гунько в международный розыск

СКР: бывшего эсэсовца Гунько объявят в международный розыск

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, которого приветствовали аплодисментами в парламенте Канады, объявят в международный розыск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

В ведомстве также решают вопрос о заочном аресте Гунько.

Бывшему эсэсовцу заочно предъявили обвинение по статье 357 («Геноцид») УК РФ. Документально подтверждено, что Гунько проходил службу в дивизии СС «Галичина», в которую набирались украинские добровольцы. С 23 по 28 февраля 1944 года Гунько и другие нацисты по приказу командиров расправились с 500 гражданами СССР.

Следствие направило запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию. При этом ранее в Канаде указали на невозможность выдачи Гунько России.

В сентябре этого года Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, после в парламенте прозвучали аплодисменты. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Гунько необходимо публично судить. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Москва будет добиваться экстрадиции преступника.

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      Илона Палей
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