В Канаде указали на невозможность выдачи нациста Гунько России

Глава группы «Русская Канада» Мицнер: Канада не станет выдавать Гунько России

Правительство Канады не станет выдавать украинского нациста Ярослава Гунько, экстрадиции которого собирается добиваться Россия. Об этом заявил руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер, сообщает ТАСС.

В сентябре этого года Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, после в парламенте прозвучали аплодисменты.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что экстрадиция Гунько в Россию маловероятна. Однако Чепа добавил, что его могут передать Израилю, где суд над ним будет неизбежен.