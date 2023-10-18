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18:26, 18 октября 2023Мир

В Канаде указали на невозможность выдачи нациста Гунько России

Глава группы «Русская Канада» Мицнер: Канада не станет выдавать Гунько России

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Правительство Канады не станет выдавать украинского нациста Ярослава Гунько, экстрадиции которого собирается добиваться Россия. Об этом заявил руководитель общественной группы российских соотечественников "Русская Канада" Леон Мицнер, сообщает ТАСС.

В сентябре этого года Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, после в парламенте прозвучали аплодисменты.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что экстрадиция Гунько в Россию маловероятна. Однако Чепа добавил, что его могут передать Израилю, где суд над ним будет неизбежен.

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    Дарья Балацкая
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