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16:37, 18 октября 2023Мир

В России высказались о судьбе находящегося в Канаде бывшего эсэсовца Гунько

Депутат ГД Чепа: эсэсовца Гунько могут экстрадировать из Канады в Израиль
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Экстрадиция бывшего эсэсовца Ярослава Гунько, которого приветствовали аплодисментами в парламенте Канады, в Россию маловероятна. Тем не менее его могут передать Израилю, где суд над ним будет неизбежен. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Не думаю, что Канада пойдет нам навстречу в вопросе выдачи Гунько. Другое дело, что сразу же после этого скандала, две недели назад, им заинтересовался Израиль. И вот они, скорее всего, могут его экстрадировать. Другое дело, что сейчас в самом Израиле непростая ситуация, так что сейчас это маловероятно. Но шаги абсолютно правильные», — подчеркнул Чепа.

Политик обвинил Канаду в попытках замять скандал, сделав вид, что никто на самом деле не знал о реальных действиях Гунько во время Второй мировой войны. Он также добавил, что добиваться его экстрадиции в одну из стран, где преступника будут судить, необходимо, чтобы продемонстрировать неотвратимость наказания за преступления против человечества.

«Если его передадут в Израиль, то судить будут точно. Уж Холокост там никому не прощают. Важно, чтобы сам процесс шел, чтобы люди не забывали», — заключил депутат.

Ранее глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что Гунько необходимо публично судить. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Россия будет добиваться экстрадиции преступника.

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