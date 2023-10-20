В России оценили объем поставок нефти по новому маршруту

«Ъ»: поставки нефти по Северному морскому пути составили 0,3 процента экспорта

Поставки российской нефти в Китай по Северному морскому пути (СМП) в этом году не превысят 1,5 миллиона тонн, что составляет 0,3 процента от общего экспорта. Об этом со ссылкой на данные Kpler и консультационного центра «Гекон» пишет «Коммерсантъ».

Танкеры шли из портов Балтики (Приморск и Усть-Луга), Мурманска и терминала «Ворота Арктики». Всего было выполнено 14 рейсов. Собеседник издания отметил, что план на 2023 год составлял 2,5 миллиона тонн, так что выполнить его не удалось.

Вместе с тем получилось подтвердить экономическую эффективность маршрута, поскольку поначалу эксперты выражали сомнение относительно сроков. Во время первых рейсов добиться экономии времени по сравнению с путем через Суэцкий канал не вышло, но теперь вместо 50 суток танкеры в среднем тратили на маршрут чуть более 30 суток.

По оценке аналитиков, объем поставок через СМП до конца года уже не изменится. Разрешение на плавание истекает 15 ноября, и к этому моменту вернуться суда не успеют.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев указал, что длительность рейсов через Суэцкий канал до портов Китая составляет около 45 дней, при этом грузовладельцам нужно платить за проход. Длительность рейсов из Мурманска в случае, когда не нужна ледокольная проводка, составила от 25 до 35 дней, а из Приморска — от 33 до 38 дней.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков допустил, что планы по перевозкам грузов по СМП в 2023 году могут быть не выполнены, по состоянию на август имелось отставание. В свою очередь источник в Минэкономразвития отметил, что запланированный рост также может не воплотиться в реальности из-за дефицита судов ледового класса.