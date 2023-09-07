В России допустили отставание от плана освоения Арктики

Министр Чекунков допустил отставание поставок грузов по СМП от плана на 2023 год

Планы по перевозкам грузов по Северному морскому пути (СМП) в 2023 году могут быть не выполнены, по состоянию на август имеется отставание. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Предполагалось, что после 34 миллионов тонн, перевезенных в 2022 году, результат 2023-го вырастет до 36 миллионов тонн. Но к концу лета грузопоток соответствует показателям прошлого года, поэтому глава ведомства допустил пересмотр показателей.

В пресс-службе Минвостокразвития отметили, что цифры подвижные и поэтому могут корректироваться в ту или иную сторону до конца месяца. Кроме того, по оперативным данным, по СМП перевезено на 2,7 процента больше, чем годом ранее.

В 2022 году перевозки по СМП, которые являются одной из главных частей программы освоения Арктики, выросли сильнее ожиданий. Этому поспособствовало увеличение поставок сжиженного природного газа (СПГ) и больший объем контейнерных перевозок. Однако в текущем году условия поставок грузов изменились, в первую очередь из-за падения цен на нефть, а также сложностей с фрахтом и страхованием судов с грузами из России.

Источник в Минэкономразвития отметил, что запланированный рост также может не воплотиться в реальности из-за дефицита судов ледового класса. Об этом говорил и сам Чекунков, только в том случае речь шла о перспективе 2030-х годов. Министр утверждал, что в России для обеспечения собственных потребностей в ледоколах недостаточно мощностей, но выражал надежду, что удастся договориться с Индией или Китаем.

В 2024 году перевозки по СМП, в соответствии с планами, должны вырасти до 80 миллионов тонн. Однако глава Минвостокразвития указал, что если показателей достигнуть не удастся, то трагедии не будет. Координатор экспертного совета Проектного офиса Арктики, доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников, в свою очередь, уверен в том, что планы скорректируют в сторону уменьшения, потому что позитивных сдвигов в вопросе не видно.