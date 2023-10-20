Стало известно о повторных взрывах в районе Кривого Рога

«Страна.ua»: в районе Кривого Рога повторно произошли взрывы

На Украине в районе Кривого Рога повторно произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

О взрывах в городе сообщалось днем 20 сентября. Глава Кривого Рога Александ Вилкул объяснил их работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее стало известно о взрывах на подконтрольной Украине территории Херсонской области. По словам главы украинской областной военной администрации (ОВА) Александра Прокудина, в результате оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.