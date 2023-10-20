На подконтрольной Украине территории Херсонской области произошли взрывы

Глава Херсонской ОВА Прокудин: здания в Херсоне и Бериславе повредили взрывами

Стало известно о взрывах на подконтрольной Украине территории Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, в результате взрывов оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.

До этого сообщалось о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог на Украине. Также появлялась информация о взрывах в украинском Днепре и подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне.