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08:52, 20 октября 2023Бывший СССР

На подконтрольной Украине территории Херсонской области произошли взрывы

Глава Херсонской ОВА Прокудин: здания в Херсоне и Бериславе повредили взрывами
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Cherkasy region / Reuters

Стало известно о взрывах на подконтрольной Украине территории Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

По его словам, в результате взрывов оказались повреждены административные здания в Херсоне и Бериславе.

До этого сообщалось о взрывах в Николаевской области и городе Кривой Рог на Украине. Также появлялась информация о взрывах в украинском Днепре и подконтрольных Киеву Запорожье и Херсоне.

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      Алевтина Запольская
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