Стало известно о взрывах в Запорожье и Днепре

На Украине в городах Запорожье и Днепр произошли взрывы

На Украине в городах Запорожье и Днепр произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram.

В сообщении говорится, что в Днепре взрыв зафиксировали в Днепровском районе. Начался пожар, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. Их причина не установлена. В городе объявляли воздушную тревогу несколько раз за ночь.

19 сентября Сумская областная военная администрация сообщила о повреждении объекта инфраструктуры в городе Сумы.