Марочко заявил о сокращении числа иностранных наемников на стороне ВСУ

Стало известно о сокращении числа иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что вывод о такой тенденции был сделан на основании анализа «данных от агентурных источников», а также мониторинга радиоэфиров и разведданных с линии боевого соприкосновения. Марочко также указал на наличие информации о вывозе иностранными частными военными компаниями своих сотрудников с территории Украины.

Ранее Марочко сообщал о покинувшем Харьков подразделении иностранных наемников. По его словам, они располагались в одном из местных учебных заведений, однако покинули его, забрав все свое имущество.