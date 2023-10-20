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08:18, 20 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о сокращении числа иностранных наемников на Украине

Марочко заявил о сокращении числа иностранных наемников на стороне ВСУ

Фото: Reuters

Стало известно о сокращении числа иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что вывод о такой тенденции был сделан на основании анализа «данных от агентурных источников», а также мониторинга радиоэфиров и разведданных с линии боевого соприкосновения. Марочко также указал на наличие информации о вывозе иностранными частными военными компаниями своих сотрудников с территории Украины.

Ранее Марочко сообщал о покинувшем Харьков подразделении иностранных наемников. По его словам, они располагались в одном из местных учебных заведений, однако покинули его, забрав все свое имущество.

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      Алевтина Запольская
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