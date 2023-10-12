Харьков покинули иностранные наемники

Марочко: из Харькова выехало подразделение иностранных наемников

Харьков покинуло подразделение, состоящее из иностранных наемников, они решили уехать с Украины. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, они дислоцировались в одном из харьковских учебных заведений, но покинули свое месторасположение. При этом они забрали все свое имущество.

Ранее о том, что Украину стали покидать израильские военные, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, некоторые из них были инструкторами, а некоторые состояли в украинских частях специального назначения.