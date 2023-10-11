Стало известно об уходе израильских военных с Украины

Алаудинов: израильские военные и инструкторы стали покидать Украину

Израильские военные и инструкторы стали покидать Украину. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Первого канала», стало известноРИА Новости.

Алаудинов рассказал, что израильские военные, а также представители спецслужб находились на территории Украины. Некоторые из них были инструкторами, другие непосредственно состояли в специальных подразделениях.

«И эти все бойцы, получается, снимаются и возвращается к себе на родину», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил опасения в потере поддержки со стороны Запада в связи с обострением в Израиле. Он боится, что внимание международного сообщества к республике снизится.