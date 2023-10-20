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18:31, 20 октября 2023Путешествия

Стюардесса сделала фото в платье мини и взбудоражила пользователей сети

Фото: @cielo_arellano

Стюардесса авиакомпании Amaszonas сделала фото в платье мини и взбудоражила пользователей сети. Снимок опубликован в аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем досуг членов экипажа, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фотографии видно, что бортпроводница одета в фирменную униформу перевозчика: на ней короткое черное платье, серая рубашка, цветной платок, черные колготки и туфли на высоком каблуке. Волосы бортпроводницы собраны в хвост.

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Подписчики аккаунта в комментариях начали восторгаться внешним видом стюардессы. «Прекрасная», «Элегантная», «Очаровательная», «Вау, такая красивая», — написали они.

Ранее в октябре стюардессы российской авиакомпании сняли видео в стиле аниме и восхитили иностранных пользователей сети. «Пошагали в мир Хаяо Миядзаки», — подписали ролик бортпроводницы.

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      Фариза Бацазова
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