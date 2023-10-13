Российские стюардессы сняли видео в стиле аниме и восхитили иностранцев

Стюардессы российской авиакомпании сняли видео в стиле аниме и восхитили иностранных пользователей сети. Ролик опубликован в аккаунте @cabincrewrussia в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах снимки бортпроводниц в фирменной униформе обработаны в стиле японской мультипликации — аниме. «Пошагали в мир Хаяо Миядзаки (режиссер и аниматор — прим. "Ленты.ру")», — написали авторы в подписи к ролику.

Видео набрало более двух тысяч лайков и взбудоражило иностранцев. «Это круто!», «Какие красавицы», «Мило», «Красивые фотографии», — написали зрители на разных языках в комментариях к публикации.

Ранее других российских бортпроводниц в сети назвали ангелами. Девушки сфотографировались в салоне самолета в темно-синих брюках, белых облегающих кофтах, шейных платках в горох и голубых жилетках. Дополнением к образу стала яркая помада.