Умершего после шаурмы на ужин мужчину нашли в квартире Петербурга

Мужчину, умершего после поедания шаурмы, нашли в квартире в Санкт-Петербурге

Умершего после поедания шаурмы на ужин 27-летнего мужчину нашли в квартире в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

По информации издания, россиянин приобрел шаурму в ларьке на Дачном проспекте. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо, но все равно отправился на работу, рассказала его девушка. В телефонной беседе он сообщил ей об ухудшении состояния и начавшейся рвоте.

Тем же вечером петербурженка нашла его без признаков жизни. Как пишет канал следов криминала ни на теле, ни в квартире не обнаружено. Предварительная причина произошедшего — отравление неизвестным веществом.

Ранее в Петербурге 171 человек отравился едой, заказанной на дом в сервисе доставки продуктов питания. Исследования выявили в продукции сальмонеллу. В стационарах оказались 99 человек, в том числе двое детей. Организации, продавшей небезопасные для здоровья продукты, временно запретили работу.