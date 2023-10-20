Устроивший дебош на тайском курорте россиянин успокоился после встречи с монахом

Thaiger: тайский монах успокоил устроившего дебош в Паттайе пьяного россиянина

Пьяный российский турист, устроивший дебош на популярном азиатском курорте Паттайя, успокоился после встречи с тайским монахом, который нес чашу для подаяния. Подробности истории рассказало издание The Thaiger.

По данным источника, 26-летний Рустен Давлетов, который находился в состоянии алкогольного опьянения, снял рубашку и попытался взломать с помощью ключа сразу несколько автомобилей, припаркованных на улице Сои Чалерм Пракиат.

Очевидец рассказал журналистам, что Давлетов никому не причинил вреда. Он просто шел вдоль ряда машин, пытаясь проникнуть в каждую. Уточняется, что местные жители хотели остановить туриста, но он их проигнорировал, поэтому они обратились в полицию и попросили офицеров арестовать иностранца.

Свидетель добавил, что когда россиянин увидел проходившего мимо монаха, он подошел к нему и сел перед ним. Затем монах постучал Давлетова по голове чашей для подаяния. Издание отмечает, что после этого турист успокоился и сел на дороге, ожидая приезда полиции.

Позже монах признался, что он иногда использует это действие, чтобы побудить людей сохранять спокойствие. По его словам, россиянин выглядел грустным и растерянным, и он хотел его подбодрить.

The Thaiger также пишет, что несмотря на то, что Давлетов не причинил никакого ущерба местным жителям и их имуществу, ему все равно предъявили обвинение в превышении срока пребывания. Известно, что россиянину грозит наказание вплоть до депортации.

Ранее другой российский турист побывал в Таиланде и остался разочарован путешествием. В частности, путешественник пожаловался на многочисленных земноводных и большое количество массажисток-трансвеститов.