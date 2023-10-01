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18:01, 1 октября 2023Путешествия

Россиянин описал поездку в Таиланд фразой «кругом массажистки-трансвеститы»

Россиянин пожаловался на большое количество массажисток-трансвеститов в Таиланде

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российский турист побывал в Таиланде и остался разочарован путешествием. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

В частности, россиянин пожаловался на многочисленных земноводных и большое количество массажисток-трансвеститов.

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«Если и поеду в следующий раз, то большую часть денег вложу в отель, где можно будет просто отдыхать, лежа в гамаке с холодными напитками, так как смотреть особо не на что», — такой фразой описал поездку турист.

Кроме того, путешественник рассказал, что на Обезьяньем холме его сестру укусила обезьяна. «Как итог — 8 внутренних швов и 11 наружных, а до кучи — длительное лечение из-за воспаления раны», — посетовал он, отметив, что медицинские услуги им обошлись примерно в 160-170 тысяч рублей.

Не понравился россиянину и местный климат, который он сравнил с большой теплицей, а также невзрачный интерьер в заведениях общепита.

Ранее другая туристка описала поездку на популярный азиатский курорт Паттайя в Таиланде фразой «осадок остался». По словам россиянки, ее дочь там отравилась уличной едой.

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    Марина Черняк
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