Россиянка описала поездку на популярный азиатский курорт фразой «осадок остался»

Российская туристка рассказала, что ее дочь отравилась уличной едой в Паттайе

Россиянка побывала в тайском городе Паттайя и рассказала, что ее дочь там отравилась уличной едой. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Туристка отметила, что напротив их отеля находился магазин «Фемели март», куда в вечернее время приезжали макашницы (передвижные тележки с едой — прим. «Ленты.ру»).

«Если вы любите уличную тайскую кухню, всегда можно купить супчик, рис, рыбу, фрукты и т. д. С блинчиками нам не повезло: дочь отравилась, пришлось даже ехать в госпиталь. Все обошлось, но осадок остался», — такими фразами описала свою поездку на популярный азиатский курорт россиянка.

Несмотря на этот случай, туристка призналась, что в целом отдых в Паттайе ей понравился. Отель, по ее словам, был похож на «затерянный мир», из номера открывался вид на море, а до пляжа было идти всего три минуты.

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