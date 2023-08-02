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05:30, 2 августа 2023Путешествия

Россиянка описала поездку на популярный азиатский курорт фразой «осадок остался»

Российская туристка рассказала, что ее дочь отравилась уличной едой в Паттайе

Фото: Ryutaro Uozumi / Unsplash

Россиянка побывала в тайском городе Паттайя и рассказала, что ее дочь там отравилась уличной едой. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Туристка отметила, что напротив их отеля находился магазин «Фемели март», куда в вечернее время приезжали макашницы (передвижные тележки с едой — прим. «Ленты.ру»).

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«Если вы любите уличную тайскую кухню, всегда можно купить супчик, рис, рыбу, фрукты и т. д. С блинчиками нам не повезло: дочь отравилась, пришлось даже ехать в госпиталь. Все обошлось, но осадок остался», — такими фразами описала свою поездку на популярный азиатский курорт россиянка.

Несмотря на этот случай, туристка призналась, что в целом отдых в Паттайе ей понравился. Отель, по ее словам, был похож на «затерянный мир», из номера открывался вид на море, а до пляжа было идти всего три минуты.

Ранее тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в Таиланде и попыталась развеять несколько мифов об этой стране. «В Таиланде популярны операции по смене пола. И, конечно, знаменитые шоу ледибоев. Отсюда и миф, что чуть ли не каждая вторая женщина в Таиланде раньше была мужчиной. На самом деле это, конечно, не так», — рассказала путешественница.

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    Марина Черняк
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