В Белоруссии предложили призывать на военную службу через СМС

Правительство Белоруссии предложило призывать на военную службу через СМС

Правительство Белоруссии предложило парламенту страны рассмотреть возможность призыва на военную службу через СМС-оповещения. Законопроект размещен на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

«Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат, управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения», — говорится в предложении.

Операторы электросвязи будут обязаны обеспечивать оповещения, а также предоставлять сведения об абонентских номерах граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что армия республики будет иметь «все необходимое» в 2024 году. Глава государства добавил, что речь идет о средствах связи, разведки, беспилотниках.