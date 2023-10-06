Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:05, 6 октября 2023Бывший СССР

Лукашенко пообещал белорусской армии «все необходимое» в следующем году

Лукашенко: белорусская армия будет иметь «все необходимое» к середине 2024 года
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что армия республики будет иметь «все необходимое» в 2024 году. Об этом он высказался в ходе рабочего визита в Брестскую область, сообщает БелТА.

«К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита», — перечислил глава государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назначил нового заместителя главы Генштаба Вооруженных сил Белоруссии. Должность начальника главного организационно-мобилизационного управления получил Андрей Расюк.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности попытки высадки десанта ВСУ в Крыму

    Валя Карнавал показала фигуру в мини-шортах и раскрыла свой вес

    Минобороны заявило об уничтожении места сборки дронов ВСУ Punisher и «Фурия»

    Российские военнослужащие нанесли 14 ударов по объектам инфраструктуры ВСУ

    Названа причина ослабления курса рубля

    Минобороны заявило о попытках захвата ВСУ левого берега Днепра

    В США рассказали о последствиях предвыборной кампании для Украины

    Начата проверка из-за видео с истязаниями мужчины и женщины в российском городе

    Назван диагноз госпитализированного в Узбекистане Кевина Спейси

    США предрекли отказ от поддержки территориальных претензий Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости