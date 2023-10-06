Лукашенко пообещал белорусской армии «все необходимое» в следующем году

Лукашенко: белорусская армия будет иметь «все необходимое» к середине 2024 года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что армия республики будет иметь «все необходимое» в 2024 году. Об этом он высказался в ходе рабочего визита в Брестскую область, сообщает БелТА.

«К середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо: связь, разведка, беспилотники, ударные в том числе, активная защита», — перечислил глава государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко назначил нового заместителя главы Генштаба Вооруженных сил Белоруссии. Должность начальника главного организационно-мобилизационного управления получил Андрей Расюк.