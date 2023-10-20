Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:28, 20 октября 2023Моя страна

В Бурятии состоялся фестиваль воздушных змеев

Фестиваль воздушных змеев прошел в Улан-Удэ

Фото: Bill Fairs / Unsplash

На стадионе Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ прошел фестиваль воздушных змеев. Об этом bur.aif.ru рассказали в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Мероприятие состоялось 18 октября и было приурочено к 100-летию Бурятии. «Участники своими руками сделали змеев различных форм, размеров и разного цвета», — заявили представители ведомства.

Всего в фестивале приняли участие 88 человек. Среди них были как дети, так и взрослые.

Ранее в октябре сообщалось, что во Владимирской области состоится встреча с авторами книг ужасов Дарьей Бобылевой и Татьяной Мастрюковой. Мероприятие пройдет в четверг, 19 октября, в библиотеке для детей и молодежи.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла олимпийская чемпионка Анфиса Резцова

      Ликвидированного при задержании «гражданина СССР» признали виновным

      Кадыров назвал геноцидом палестинцев операцию Израиля против ХАМАС

      Женщина в инвалидной коляске осталась за бортом из-за нехватки места в самолете

      Губернатор предупредил о возможном появлении дыма в Севастополе

      Глава МИД Ирана сравнил действия Израиля с атаками «Исламского государства»

      У известного озера под Москвой поставили блестящий столб

      Названы преимущества российского «Авангарда»

      Финляндия заявила о контакте с Россией и Китаем по расследованию Balticconnector

      Бывшая жена Погребняка раскрыла способ похудеть с помощью обмана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости