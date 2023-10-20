В Бурятии состоялся фестиваль воздушных змеев

Фестиваль воздушных змеев прошел в Улан-Удэ

На стадионе Бурятского госуниверситета в Улан-Удэ прошел фестиваль воздушных змеев. Об этом bur.aif.ru рассказали в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Мероприятие состоялось 18 октября и было приурочено к 100-летию Бурятии. «Участники своими руками сделали змеев различных форм, размеров и разного цвета», — заявили представители ведомства.

Всего в фестивале приняли участие 88 человек. Среди них были как дети, так и взрослые.

Ранее в октябре сообщалось, что во Владимирской области состоится встреча с авторами книг ужасов Дарьей Бобылевой и Татьяной Мастрюковой. Мероприятие пройдет в четверг, 19 октября, в библиотеке для детей и молодежи.

