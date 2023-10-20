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15:45, 20 октября 2023Моя страна

В Челябинской области захотели открыть туристический лагерь

При челябинском музее-заповеднике «Аркаим» захотели открыть туристический лагерь

Фото: Валерий Бушухин / ТАСС

При музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинской области захотели открыть туристический лагерь. Об этом сообщает издание «Челябинск сегодня».

Необходимость в таком пространстве возникла из-за неупорядоченности и неоднородности туристического потока, и ситуация только усугублялась с каждым годом.

Предполагается, что при обустройстве лагеря обойдутся без капитальных построек, а для удобства туристов поставят 55 жилых модульных комплексов. Кроме того, планируется возвести пешеходную тропу между нижним лагерем и зоной раскопок, визит-центра с парковкой, туалетами и прочими благами. Также появятся комфортные места для приема пищи и кафе. Проект предусматривает комфортное размещение до 500 человек.

Вся инфраструктура будет организована с учетом природоохранных требований. Так, для исключения сброса сточных вод планируется обустройство локальных очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области захотели создать новый нацпарк. Он будет включать пять кластерных участков особо охраняемой природной территории в южной и северной частях области (Килемарский, Камско-Бакалдинский, Поволжский, Пустынский и Ичалковский участки) общей площадью почти 76 тысяч гектаров.

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      Сергей Истомин
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