В российском регионе захотели создать нацпарк

В Нижегородской области захотели создать нацпарк

В Нижегородской области захотели создать новый нацпарк. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов региона, передает ИА «В городе N».

Предполагается, что парк появится в 2024 году. Проектные работы по организации территории завершились в конце 2022 года. В настоящее время Минприроды разрабатывает проект постановления правительства об организации нацпарка.

Нацпарк подразумевает пять кластерных участков особо охраняемой природной территории в южной и северной частях области (Килемарский, Камско-Бакалдинский, Поволжский, Пустынский и Ичалковский участки) общей площадью почти 76 тысяч гектаров.

На территории будущего национального парка представлены различные природные комплексы и ландшафты.

«Килемарский представляет собой участки практически нетронутой южной тайги Евразии. Камско-Бакалдинский располагается на территории водно-болотных угодий международного значения. Поволжский — один из последних сохранившихся участков естественной Волжской поймы», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии планируют строительство первого в республике национального парка.Проект парка в 3D-измерении уже разработан, а в настоящее время ведется работа по составлению проектно-сметной документации. В нацпарке создадут необходимые для полезного и интересного времяпрепровождения условия, а также будут проходить крупные региональные мероприятия.