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18:07, 20 октября 2023Россия

В Петербурге трехлетний мальчик остался без присмотра и попал в больницу

В Петербурге трехлетний мальчик наелся витаминного БАДа и попал в больницу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге оставленный в комнате без присмотра трехлетний мальчик наелся пастилок витаминного БАДа и попал в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Коллонтай в Невском районе города. Ребенок добрался до аптечки и нашел там жевательные пастилки витаминного БАДа. Он сжевал не меньше двух десятков таблеток, после чего ему стало плохо.

Пострадавшего привезли в детскую больницу около полуночи, состояние оценили как средней степени тяжести. Ему промыли желудок.

Ранее в Приморском районе Петербурга мать случайно перепутала сироп от кашля с йодом и напоила им своего ребенка.

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      Евгения Куликова
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