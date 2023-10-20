В Петербурге трехлетний мальчик остался без присмотра и попал в больницу

В Петербурге трехлетний мальчик наелся витаминного БАДа и попал в больницу

В Санкт-Петербурге оставленный в комнате без присмотра трехлетний мальчик наелся пастилок витаминного БАДа и попал в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Коллонтай в Невском районе города. Ребенок добрался до аптечки и нашел там жевательные пастилки витаминного БАДа. Он сжевал не меньше двух десятков таблеток, после чего ему стало плохо.

Пострадавшего привезли в детскую больницу около полуночи, состояние оценили как средней степени тяжести. Ему промыли желудок.

Ранее в Приморском районе Петербурга мать случайно перепутала сироп от кашля с йодом и напоила им своего ребенка.